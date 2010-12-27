Визовый центр Британии продолжает свою работу в Петербурге

Высылка британских дипломатов не повлияет на выдачу виз.

Посольство Великобритании не собирается усложнять процедуру выдачи виз для россиян после высылки британских дипломатов.

Несмотря на закрытие генконсульства Великобритании в Петербурге, визовый центр продолжит принимать и выдавать документы в прежнем режиме. Изменения могут повлиять на скорость принятия решений по выдачи виз петербуржцам, специалисты советуют подавать документы за полтора месяца до даты предполагаемой поездки.

Представитель посольства Британии в разговоре с агентством "Москва" подчеркнул, что процесс выдачи виз для россиян не будет усложнен.

Мы можем подтвердить, что процесс подачи заявлений в Москве и Санкт-Петербурге остается неизменным. В данный момент сокращение дипмиссии на эти процессы не влияет. Усложнения процедур и изменения цен мы не ожидаем. Также на данный момент мы не видим сигналов и условий, при которых может увеличиться время оформления виз. Сказал собеседник агентства

Напомним, высылка британской дипмиссии была вызвана в ответ на аналогичные действия Великобритании после инцидента с обнаружением трупа бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля.