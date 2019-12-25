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Визовые центры начинают принимать заявления на получение визы
Вчера, 22:52
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smirenny

Визовые центры начинают принимать заявления на получение визы

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Центры начнут принимать заявления с 7 сентября.

С понедельника, 7 сентября, визовые центры начнут принимать заявления на получение визы в Финляндию. 

Специалисты полагают, что принятое решение позволит ускорить рассмотрение заявлений. Отметим, что трафик между Россией и Финляндией все еще ограничен. 

Кроме того вступит в силу новый ценник на сервисный сбор в визовых центрах Финляндии в России: цена поднялась с 27,2 до 28,9€. Генеральное консульство Финляндии объяснило это увеличившимися расходами. 

Ранее мы писали, что петербургские художники вышли рисовать на Дворцовую площадь.

Фото: pixabay

Теги: виза, визовые центры, получение визы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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