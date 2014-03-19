Петербургские художники вышли рисовать на Дворцовую площадь

На площади прошел пленэр.

В воскресенье, 6 сентября, на Дворцовой площади прошел второй день международного фестиваля искусств "Мастер класс". Художники провели пленэр.

Участники установили мольберты и даже не испугались плохой погоды. Отмечается, что присоединиться к мероприятию могли и взрослые, и дети, которые становились соавторами картин профессиональных художников. У горожан и гостей города была возможность познакомиться с художниками и посмотреть, как создаются работы.

Фестиваль проходит в Петербурге в 28-й раз.

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Фото: instagram.com/gallerymaster