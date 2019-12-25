С понедельника стартует XII Международный фестиваль "Детский Петербург"

Фестиваль пройдет в онлайн-формате и стартует с понедельника.

С понедельника, 15 ноября, по воскресенье, 21 ноября, в Петербурге пройдет XII Международный фестиваль "Детский Петербург", который решили провести в онлайн-формате. В программу включили пять спектаклей, круглые столы, виртуальные лекции, экскурсии и мастер-классы.

В фестивале примут участие "Кукольный формат (КУКФО)", Большой театр кукол, ТЮЗ им. Брянцева, Фонд "Альма матер", Государственный музей истории религии, Российский этнографический музей, Мастерская Аникушина, театр "Дети тишины", Музей здоровья.

Помимо спектаклей, юные зрители смогут помочь в стройке идеального театра и создании декораций для цифровой постановки в Minecraft, попробуют свои силы в иллюстрации Петербургского алфавита и виртуально прогуляются по музеям города.

Важно отметить, что мероприятия фестиваля будут также доступны детям с нарушениями слуха. Также для участников проведут мастер-классы по жестовому пению и пантомиме от театра "Дети тишины".

Трансляции мероприятий проходят бесплатно, их можно пересмотреть в течение недели на сайте и в соцсетях.

Фото: Pexels