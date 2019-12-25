"День русской музыки" посвятят Чайковскому

Фестиваль пройдет на Площади искусств.

В воскресенье, 6 сентября, на Площади искусств пройдет ежегодный фестиваль "День русской музыки".

В это раз мероприятие посвятили 180-летию Петра Ильича Чайковского. Гала-концерт, который исполнит оркестр "Таврический", состоится в семь часов вечера на основной сцене.

Отметим, что целью фестиваля является популяризация музыки отечественных композиторов.

Ранее мы писали, что оркестр "Мюзик-Холла" дает бесплатный концерт в Александровском парке.

Фото: kuprin.blogs.donlib.ru