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Оркестр "Мюзик-Холла" дает бесплатный концерт в Александровском парке
Сегодня, 16:21
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smirenny

Оркестр "Мюзик-Холла" дает бесплатный концерт в Александровском парке

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Концерт начнется в 17:00 у здания театра.

Вечером в воскресенье, 6 сентября, оркестр театра "Мюзик-Холла" под руководством дирижера Фабио Мастранжело даст бесплатный концерт в  Александровском парке.

Выступление пройдет в рамках мероприятия "Leto. Классика в Александровском парке". Концерт "Жизнь в танце" начнется в пять часов вечера возле здания театра. Петербуржцы и гости города услышат шедевры Бартока, Брамса, Пьяцоллы и других. 

Мероприятие "Leto. Классика в Александровском парке" проходит ежегодно с 2015 года.

Ранее мы писали, что группа LASCALA выступит 6 сентября.

Фото: instagram.com/fabiomastrangelo_official

Теги: бесплатный концерт, мюзик-холл, орекстр мюзик-холла, оркестр мюзик-холла
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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