Оркестр "Мюзик-Холла" дает бесплатный концерт в Александровском парке

Концерт начнется в 17:00 у здания театра.

Вечером в воскресенье, 6 сентября, оркестр театра "Мюзик-Холла" под руководством дирижера Фабио Мастранжело даст бесплатный концерт в Александровском парке.

Выступление пройдет в рамках мероприятия "Leto. Классика в Александровском парке". Концерт "Жизнь в танце" начнется в пять часов вечера возле здания театра. Петербуржцы и гости города услышат шедевры Бартока, Брамса, Пьяцоллы и других.

Мероприятие "Leto. Классика в Александровском парке" проходит ежегодно с 2015 года.

Ранее мы писали, что группа LASCALA выступит 6 сентября.

Фото: instagram.com/fabiomastrangelo_official