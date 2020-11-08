Восьмой международный фестиваль паблик-арта "Арт-Проспект" пройдет в Петербурге в сентябре

Темой фестиваля в этом году стали "Формы солидарности".

В Петербурге с 23 по 26 сентября, пройдет восьмой международный фестиваль паблик-арта "Арт-Проспект". Как рассказывают организаторы, фестиваль изменит привычный городской ландшафт и наполнит улицы, дворы, парки и прочие общественные пространства произведениями современного искусства. Его площадкой второй год подряд станет креативный кластер "Дом Культуры".

В кластере разместят работы более 20 художников и художественных коллективов из России, Финляндии, Норвегии, Швейцарии и США. События происходят в гибридном онлайн-офлайн формате, благодаря чему зрители смогут увидеть работы авторов со всего мира, несмотря на существующие эпидемиологические ограничения. Проекты иностранных художников, а также интервью

и дискуссии с ними будут доступны на сайте фестиваля и в приложении для мобильных устройств Art Prospect.

"Формы солидарности" – тема фестиваля в этом году – продиктована опытом существования в пандемической реальности. Как показал последний год, испытание, с которым столкнулось человечество, невозможно преодолеть в одиночку. Воспетый рыночной экономикой индивидуализм не отвечает вызовам времени.

По словам директора фестиваля Сюзан Кац, организаторы стараются инициировать подобные коллаборации, чтобы развивать диалог в художественной среде, в том числе между художниками разных стран.

Помимо этого, участники фестиваля займутся исследованием феномена домов культуры и их роли в локальных сообществах. Так, в своих практиках они попытаются понять, как изменилась система их функционирования со времен СССР.

Фото: предоставлено организаторами