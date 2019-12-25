Визовые центры Финляндии в России будут закрыты до лета

Визовые центры Финляндии в России, в том числе в Петербурге, не откроются раньше лета. Об этом сообщила пресс-служба Генерального консульства Финляндии в своей группе "ВКонтакте".
Все документы, которые были приняты до закрытия визовых центров, можно будет получить после открытия. Напомним, что прием документов на визу был приостановлен 19 марта.
Накануне в Генконсульстве сообщили, что бесплатно продлевать визу не будут. Ее нужно будет получать заново, но "исключительные условия" будут учтены.
Фото: pixabay.com
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