Визовые центры Финляндии в России будут закрыты до лета

Ограничения на границах между государствами остается в силе как минимум до 14 июня.

Визовые центры Финляндии в России, в том числе в Петербурге, не откроются раньше лета. Об этом сообщила пресс-служба Генерального консульства Финляндии в своей группе "ВКонтакте".

Все документы, которые были приняты до закрытия визовых центров, можно будет получить после открытия. Напомним, что прием документов на визу был приостановлен 19 марта.

Накануне в Генконсульстве сообщили, что бесплатно продлевать визу не будут. Ее нужно будет получать заново, но "исключительные условия" будут учтены.

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