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Визовые центры Финляндии в России будут закрыты до лета
Сегодня, 15:41
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Визовые центры Финляндии в России будут закрыты до лета

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Ограничения на границах между государствами остается в силе как минимум до 14 июня.

Визовые центры Финляндии в России, в том числе в Петербурге, не откроются раньше лета. Об этом сообщила пресс-служба Генерального консульства Финляндии в своей группе "ВКонтакте". 

Все документы, которые были приняты до закрытия визовых центров, можно будет получить после открытия. Напомним, что прием документов на визу был приостановлен 19 марта. 

Накануне в Генконсульстве сообщили, что бесплатно продлевать визу не будут. Ее нужно будет получать заново, но "исключительные условия" будут учтены. 

Фото: pixabay.com 

Теги: виза, визовый центр, путешествие, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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