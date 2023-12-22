Более 10 тыс. вызовов выполнила скорая помощь Ленобласти за неделю

Также медики выполнили 2 601 вызовов к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 88 вызовов к пациентам с инфарктом.

На прошлой неделе бригады здравоохранения региона выполнили целых 10 042 вызова, а 2 662 пациента были госпитализированы. Около 1 616 раз медики оказывали помощь детям. Информация была опубликована пресс-службой регионального правительства.

Власти региона упомянули случай произошел с пожилой женщиной, у которой случился приступ астмы. Бригада Токсовской подстанции, оказав помощь прямо в МФЦ, спасла ей жизнь. Во время приезда бригады женщина не могла разговаривать, однако у неё был листочек, на котором были записаны рекомендации врачей и названия препаратов, которые помогают ей в таких случаях. Медики врачебной скорой помощи эффективно справились с приступом, купируя его.

Также добавим, что скорая помощь выполнила 2 601 вызовов к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 88 вызовов к пациентам с инфарктом.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти на водоемах проведут ледовзрывные работы.

Фото: Правительство Ленобласти