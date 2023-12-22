Скорая помощь в Ленобласти за неделю совершила свыше 10 тыс. выездов

Всего в медицинские учреждения региона было доставлено 2 758 человек.

Бригады скорой помощи Ленобласти за прошедшую неделю отработали 10 215 вызовов. Всего в медицинские учреждения региона было доставлено 2 758 человек, уточняет пресс-служба администрации 47-ого региона.

По сравнению с показателями двухнедельной давности, когда скорая помощь отчитывалась о 12 359 отработанных вызовах бригад за семь дней, наблюдается положительная динамика.

Специалисты комитета по здравоохранению Ленобласти обращают внимание на то, что, хотя сезон вирусных заболеваний постепенно уходит, до конца зимы необходимо не забывать о мерах профилактики.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году Ленобласть отремонтирует 16 дорог к СНТ.

Фото: Правительство Ленобласти