В 2024 году Ленобласть отремонтирует 16 дорог к СНТ

Среди этих дорог одна является региональной, а 15 – муниципальными.

В рамках совместной программы Северной столицы и Ленинградской области на 2024 год планируется ремонт 16 подъездных дорог к садоводческим товариществам в 47-ом регионе. Об этом сообщила пресс-служба Дорожного комитета Ленинградской области.

Так, среди этих дорог одна является региональной, а 15 – муниципальными. Работы будут проведены на территории от Пикалево до Ивангорода и Соснового Бора. В частности, планируется восстановить два участка дороги, ведущей к деревне Посадники на острове в Киришском районе. Также ремонт запланирован в Бокситогорске, Лужском, Кингисеппе, Волхове, Кировске, Приозерске, Тосненском районах и в городе Сосновый Бор.

Отметим, что в прошлом году было обновлено семь дорог, ведущих к садоводческим товариществам. Работы в этом году будут начаты традиционно летом.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть запустила чат-бот по благоустройству.

Фото: Правительство Ленобласти