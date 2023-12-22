Ленобласть запустила чат-бот по благоустройству

Там от ленинградцев ждут любые идеи, предложения, проекты, задумки.

Детские пространства, туристические места, площадки для животных и легенды: жители региона могут высказать все предложения и замечания по благоустройству в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в новом чат-боте в Telegram. Об этом рассказала пресс-служба региональной администрации.

Чат-бот для жителей доступен по ссылке. Там от ленинградцев ждут любые идеи, предложения, проекты, задумки, обратную связь по благоустройству — особенно по территориям, благоустроенным по федпроекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Мероприятия в честь Года семьи пройдут в Ленобласти.

Фото: пресс-служба региональной администрации