Жители Ленобласти стали реже вызывать скорую помощь на неделе

Спад связывают с прошедшим сезоном ОРВИ.

Количество вызовов скорой медицинской помощи заметно сократилась за прошедшую неделю в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению региона.

Так, если 2 недели назад врачи выезжали на срочные вызовы 12 162 раза, ещё за неделю это число уменьшилось до 10 236 раз. Динамику связывают со спадом сезонного ОРВИ и прошедшими праздниками.

Кроме того, количество госпитализаций по результатам вызова скорой в Ленобласти сократилось с 3109 до 2743 пациентов. Одновременно с этим возросло число вызовов на ДТП (47 на прошлой неделе против 35 неделей раньше)

Ранее мы сообщили о том, что мощности погранпереходов на границе с Финляндией увеличат в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти