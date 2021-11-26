Александр Заковряшин помещен в реанимацию.

Выживший в "Листвяжной" рассказал о своем спасении на видео. Журналисты Telegram-канала Mash опубликовали видео с 51-летним мужчиной, которого сегодня специалисты нашли около шахты в Кемеровской области. Александр Заковряшин считался погибшим после взрыва и воспламенения на объекте. на вопрос корреспондента о том, как он себя чувствует, пациент ответил, что замечательно.

А я-то что? Я боролся за свою жизнь. Каждый бы так поступил. Александр Заковряшин, выживший

Спасатель вспомнил о том, что заставлял себя идти, хотя периодически ему приходилось отлеживаться из-за потери сознания. Специалист объяснил, что невзирая на регулярные потери сознания он старался двигаться по ходу потока свежего воздуха. Таким образом он вышел к новой группе спасателей. При этом живого спасателя в России уже успели наградить посмертно. Сейчас пациент госпитализирован. Он лежит в реанимационном отделении. У него фиксируется отравление угарным газом, переохлаждение и обезвоживание. Однако лёгкие и мозг Александра — в порядке. Он может общаться в палате с медицинским персоналом.

Появились подробности о состоянии выжившего на шахте в Кузбассе.

Фото и видео: Telegram / Mash

