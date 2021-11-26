Появились подробности о состоянии выжившего на шахте в Кузбассе

Врач рассказал о состоянии здоровья спасателя Александра Заковряшина.

Появились подробности спасения выжившего на шахте в Кузбассе. Ранее временно исполняющий обязанности главы ГУ МЧС Александр Чуприян рассказал, что на самом деле спасатели обнаружили на месте трагедии не горняка, а одного из представителей экстренного ведомства. Речь идет о 51-летнем специалисте Александре Заковряшине. Он находился в сознании и перемещался по шахте самостоятельно.

Известно, что Заковряшин - врач-педиатр из первого отделения горноспасателей, которые прошли дальше всех. Именно это отделение ГУ МЧС и потеряли во время миссии. Трех человек спасатели позже смогли поднять наверх, еще три человека остались внутри, так как никто не верил, что они смогли выжить. Мужчину обнаружили около трех часов утра по местному времени.

Сейчас спасенный мужчина доставлен в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Врачи уточнили, что сейчас пациент находится в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как тяжелое. Зафиксировано общее переохлаждение организма пациента, отравление продуктами горения, обезвоживание. Дважды спасенный человек терял сознание. Пока что он не может объяснить, как ему удалось выбраться из шахты.

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в шахте "Листвяжная".

Фото и видео: Telegram / SHOT

