Изменения будут действовать до 1 января 2022 года.

Выздоровевших от COVID-19 разрешили выписывать после одного отрицательного теста. Соответствующие поправки в постановление о профилактике коронавируса внёс Роспотребнадзор. Документ с подписью главного санитарного врача Анны Поповой опубликован на официальном портале правовой информации.

Выписавшихся пациентов будут допускать к трудовой деятельности и в организованные коллективы.

Отмечается, что если пациента готовят к выписке, а его тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, то следующее исследование нужно проводить через три дня.

Изменения будут действовать до 1 января 2022 года.

Ранее мы писали, что за последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали 36 тыс. человек.