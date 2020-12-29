Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза. Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.
Оказалось, что у людей с шизофренией вероятность умереть в 2,7 раза выше, чем у других. Учёные изучили медицинские истории 26 540 пациентов из Нью-Йорка с марта по май 2020 года. Больными коронавирусом среди них оказались 7 348 человека. Исследователи разделили пациентов с психическими заболеваниями - с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами.
И всех заболевших коронавирусом 75 пациентов болели шизофренией, 564 - аффективными расстройствами, еще 360 – тревожными. Скончались 864 пациента.
Ранее мы писали, что за новогодние праздники врача на дом через службу "122" вызвали 27 тысяч петербуржцев.
Фото: pixabay.com
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