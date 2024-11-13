Выявлено хищение более 100 млн рублей, предусмотренных на реализацию госпрограммы "Пушкинская карта"

Ирина Волк рассказала о подробностях криминальной схемы.

Российские правоохранительные органы из Северного и Центрального административных округов столицы во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России задержали столичного предпринимателя. Мужчина подозревается в том, что вместе с другими лицами занимался хищением денежных средств, которые должны были направиться на реализацию государственной программы "Пушкинская карта". Соответствующей информацией через социальные сети с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что мошенник работал в сфере организации культурных мероприятий. Он проводил на различных площадках спектакли, посещение которых могло оплачиваться по "Пушкинской карте".

Через Интернет аферисты находили молодых людей, которые приобретали билеты за счет находившихся на картах целевых бюджетных средств. При этом намерения посещать мероприятия они не имели. пресс-служба МВД РФ

В результате осуществления криминальной деятельности преступниками государству нанесен материальный ущерб в размере более 100 млн рублей. В отношении фигурантов расследования ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Обвиняемый отправлен под стражу.

В Якутии задержаны подозреваемые в многомиллионном мошенничестве.

Фото и видео: МВД Медиа