В Ленобласти консервируют незаконные и заброшенные скважины

Специалисты уже выявили 9 скважин во Всеволожском районе.

В Ленинградской области приступили к глобальной работе по консервации незаконных и заброшенных скважин в разных районах. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Первым делом специалисты аварийно-спасательной службы Ленобласти и комитета Госэконадзора наведались во Всеволожский район: там было обнаружено 9 бесхозных скважин, которые оперативно ликвидировали.

Как отмечает вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, процедура консервации или ликвидации скважин направлена на предотвращение попадания токсичных и потенциально опасных веществ под землю. Далее консервация продолжится в Выборгском районе.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в пятёрку регионов по скорости тушения пожаров.

Фото: Правительство Ленобласти