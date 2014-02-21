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В Ленобласти консервируют незаконные и заброшенные скважины
Сегодня, 13:56
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В Ленобласти консервируют незаконные и заброшенные скважины

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Специалисты уже выявили 9 скважин во Всеволожском районе.

В Ленинградской области приступили к глобальной работе по консервации незаконных и заброшенных скважин в разных районах. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона. 

Первым делом специалисты аварийно-спасательной службы Ленобласти и комитета Госэконадзора наведались во Всеволожский район: там было обнаружено 9 бесхозных скважин, которые оперативно ликвидировали.

Как отмечает вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, процедура консервации или ликвидации скважин направлена на предотвращение попадания токсичных и потенциально опасных веществ под землю. Далее консервация продолжится в Выборгском районе. 

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в пятёрку регионов по скорости тушения пожаров.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: всевложск, качество воды, ленинградская область, скважины
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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