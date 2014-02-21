В Ленобласти консервируют незаконные и заброшенные скважины

В Ленинградской области приступили к глобальной работе по консервации незаконных и заброшенных скважин в разных районах. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.
Первым делом специалисты аварийно-спасательной службы Ленобласти и комитета Госэконадзора наведались во Всеволожский район: там было обнаружено 9 бесхозных скважин, которые оперативно ликвидировали.
Как отмечает вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, процедура консервации или ликвидации скважин направлена на предотвращение попадания токсичных и потенциально опасных веществ под землю. Далее консервация продолжится в Выборгском районе.
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в пятёрку регионов по скорости тушения пожаров.
Фото: Правительство Ленобласти
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