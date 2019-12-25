Ленобласть вошла в пятёрку регионов по скорости тушения пожаров

Также регион стал шестым в списке наиболее маленького распространения возгораний в лесу.

47-ой регион вошёл в топ-5 российских регионов с самым быстрым показателем ликвидации лесных пожаров в первые сутки. В среднем на устранение огня требуется 4 часа 50 минут. Об этом свидетельствуют данные Федерального агентства лесного хозяйства.

Также Ленинградская область заняла шестое место в списке наиболее маленького распространения возгораний в лесу. Как передаёт Рослесхоз, регион потерял 5 га лесного массива, но смог провести лесовосстановление 6,7 тыс га.

По словам зампредседателя правительства Ленобласти Олега Малащенко, абсолютное большинство лесных пожаров в регионе ликвидировали сразу в день обнаружения. Подсчитана средняя площадь возгорания – она составила 0,16 га.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть перевыполнила нацпроектный план по восстановлению лесов.

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