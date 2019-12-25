Прокуратура Петербурга выявила в художественной школе Фрунзенского района нарушение прав детей-инвалидов

Прокуратура Фрунзенского района проверила исполнение законодательства о социальной защите детей-инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в детской школе дополнительного художественного образования не имеется приспособлений для маломобильных посетителей в виде пандусов для проезда на инвалидных колясках, также отсутствует кнопка вызова персонала
В каждом образовательном учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Это является серьезными препятствиями для получения детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Теперь директора школ, в которых были выявлены нарушения, обязаны в установленный срок исправить все недочеты и проблемы.
Ранее сообщалось, что прокуратура дала семь лет колонии петербуржцу, убившему соседа из-за громкой музыки ночью
Фото: Piter.TV
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