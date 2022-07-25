Прокуратура и ККИ Петербурга заинтересовались автосервисом на Димитрова

Выявлены нарушения законодательства о государственной собственности.

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку по обращению местных жителей о нарушении федерального законодательства. К проведению проверки привлечены специалисты Комитета по контролю за имуществом Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, ООО использовало земельный участок № 48 на улице Димитрова под автосервис.

Проверка показала, что нестационарный объект площадью 285 квадратных метров размещался на участке, находящемся в государственной собственности, без документов. Договор аренды участка прекратил свое действие в еще 2020 году.

Выявленные нарушения послужили основанием для демонтажа объекта и освобождения самовольно занятого участка.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении мошенника с легендой о каршеринге.

Фото: прокуратура Петербурга