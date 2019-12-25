Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении мошенника с легендой о каршеринге

Мошенник получил деньги за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Ленинградской области. Он обвиняется по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга

По данным ведомства, в ноябре 2022 года обвиняемый, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил потерпевшему по телефону, что мужчина устроил ДТП на каршеринге и представители фирмы подали на него заявление по факту повреждения автомобиля.



Мужчина поверил в историю, так как часто арендовал автомобили. При этом обвиняемый предложил потерпевшему передать ему деньги якобы за непривлечение к уголовной ответственности. Фигурант уголовного дела получил от потерпевшего 30 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Петербурга перевёл "Центробанку" 3,3 млн рублей.

Фото: Piter.TV

