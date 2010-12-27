Данные предоставлены за 2019 год.

Названы крупнейшие налогоплательщики Петербурга и Ленобласти в 2019 году. Оказалось, что больше всего денег в городскую казну принесла компания АО "Группа "Илим", основной деятельностью которой является производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона. Об этом пишет "Коммерсант".

Лидер рейтинга выплачивает в бюджет Петербурга прибыль в размере 9,086 млрд рублей. Ранее крупнейшим налогоплательщиком города была компания "Газпром нефть", которая сейчас переместилась на вторую позицию списка.

В Ленобласти наибольший вклад в региональную казну вносит табачная компания АО "Филип Моррис Ижора". Она перечисляет налог равный 5,568 млрд рублей.

Крупнейшим налогоплательщиков России остается ПАО "Сургутнефтегаз". По данным СПАРК, в 2018 году компания перечислила в федеральный бюджет 161,2 млрд рублей.

Ранее были названы регионы России с самым доступным газом.

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