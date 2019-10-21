Названы регионы России с самым доступным газом

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий АО.

Эксперты назвали регионы России с самым доступным газом для населения. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий АО. Об этом пишут РИА Новости.

Всего список состоит из 73 российских регионов. Эксперты сравнивали, сколько кубометров газа могут позволить себе жители на среднюю чистую зарплату по тарифу, действующему в регионе. Оказалось, что проживающие в Ямало-Ненецком АО люди могут купить в среднем чуть более 20 тысяч кубометров сетевого газа. В тройке лидеров также оказались Ненецкий АО (15,7 тысяч кубометров газа) и Сахалинская область (15,6 тысяч кубометров).

В топ-5 попали Ханты-Мансийский АО – Югра, где жители могут позволить на одну среднюю зарплату купить 12,9 тысяч кубометров газа, и Москва (11,3 тысяч кубометров).

Последние места в списке по самому доступному газу заняли Кировская, Иркутская, Ивановская и Саратовские области. Жителям этих регионов России доступно менее 3 тысяч кубометров сетевого газа. Это более чем в два раза ниже общероссийского показателя. В целом по стране на среднюю чистую зарплату можно купить чуть более 6,3 тысяч кубометров газа.

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Видео: YouTube / CareerOneStop