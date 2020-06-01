Врач рассказал, что у курильщиков инфицирование коронавирусом может протекать в тяжелой форме.

Выявлена новая группа риска по коронавирусу. Об этом журналистам "Парламентской газеты" рассказал президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. Специалист пояснил, что COVID-19 особо угрожает курильщикам и людям,часто употребляющим алкоголь.

Медик пояснил, что у человеческого организма есть определенный запас "прочности". Вредные привычки резко сокращают этот показатель. Эксперт предположил, что у курильщиков резервы исчерпаны еще до встречи с коронавирусом. Андрей Демин рассказал об исследовании ВОЗ, которое говорит о том, что употребление алкоголя поражает иммунную систему пациента, а также наносит вред легким, нарушает синтез веществ в печени. В связи с этим при инфицировании коронавирусом болезнь протекает в особо тяжелой форме.

На данный момент российские медики считают группой риска людей старше 65 лет, а также пациентов с хроническими заболеваниями.

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