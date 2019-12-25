Более 540 тысяч петербуржцев с хроническими заболеваниями привили от гриппа

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева рассказала, как проходит прививочная кампания, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
В первую очередь прививали группу риска: дети, в том числе школьники, а также беременные женщины.
Тем, кому была показана прививка, практически в стопроцентных случаях она была выполнена.
уточнила Соловьева.
Кроме того, в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями.
Это сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, болезни легких. В этом году более 540 тысяч лиц, страдающих этими заболеваниями уже сделали прививку против гриппа
отметила чиновница.
Отмечается, что данные о вакцинировании возрастной категории горожан приведут позже.
Ранее мы писали, что вакцину-спрей от коронавируса хотят испытать на добровольцах в апреле 2021 года.
Фото: Piter.TV
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