Более 540 тысяч петербуржцев с хроническими заболеваниями привили от гриппа

В первую очередь вакцинировали группы риска.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева рассказала, как проходит прививочная кампания, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В первую очередь прививали группу риска: дети, в том числе школьники, а также беременные женщины.

Тем, кому была показана прививка, практически в стопроцентных случаях она была выполнена. уточнила Соловьева.

Кроме того, в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями.

Это сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, болезни легких. В этом году более 540 тысяч лиц, страдающих этими заболеваниями уже сделали прививку против гриппа отметила чиновница.

Отмечается, что данные о вакцинировании возрастной категории горожан приведут позже.

Ранее мы писали, что вакцину-спрей от коронавируса хотят испытать на добровольцах в апреле 2021 года.

Фото: Piter.TV