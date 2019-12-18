Главный стоматолог города считает, что пора открыть плановый прием

Иначе рискуют и врачи, и пациенты.

Главный стоматолог города Андрей Яременко считает, что настал момент поэтапно открывать плановый прием в стоматологию. Об этом он рассказал в интервью изданию "Доктор Питер".

В первую очередь на прием должны попасть те, кто не завершил лечение или протезирование. То есть, прием пациентов ортодонтов необходимо возобновить в первую очередь.

Также на первом этапе мы предлагаем возобновить плановую хирургическую санацию для избавления от очагов хронической инфекции и наблюдение пациентов с заболеваниями слизистой оболочки – они в зоне риска развития агрессивных форм рака отметил врач.

На втором этапе предлагается брать новых пациентов на лечение и протезирование, а в последнюю очередь прием на профессиональную чистку зубов, костную пластику и сложные виды стоматологического лечения.

Помимо этого, пациенты могут пойти в частные клиники, где кадры могут быть отобраны некачественно, а государственные клиники из-за потери клиентов окажутся "на грани катастрофы".

Стоматолог уверен, что клиники, которые работают честно и правильно, риск заражения коронавирусом мал.

Ранее мы писали, что ученые спрогнозировали дату, когда число коронавирусных больных будет менее 500.

Фото: pixabay