Ученые спрогнозировали дату, когда число коронавирусных больных будет менее 500

Полагают, что число зараженных станет меньше 500 к 30 июля.

Проректор по перспективным проектам, руководитель центра НТИ "Новые производственные технологии" СПбПУ Алексей Боровков в эфире телеканала "78" пояснил методику вычислений и прогнозирования числа активных больных.

Так, если сейчас, на пике, в городе порядка 10 тысяч активных коронавирусных больных, то 20 июня их будет вдвое меньше –то есть 5,5 тысяч. Следовательно 10 июля число должно быть в районе 2,5 тысяч больных, а к 30 июля число зараженных будет меньше 500.

Ученый отметил, что это пессимистичные данные, скорее всего, будет меньше. Однако система здравоохранения готовится к худшему. Как будет развиваться ситуация зависит от того, как люди будут следовать необходимым мерам: добровольно самодистанцироваться, носить СИЗ и сидеть дома.

Ранее мы писали, что в Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19.

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