  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно сколько в Петербурге алкозависимых детей
Сегодня, 20:06
42
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно сколько в Петербурге алкозависимых детей

0 0

Дети нуждаются в лечении и реабилитации в первую очередь. По данным за прошлый год, в "группу риска" входят 913 детей, что в 1,5 раза большем, что в 2019 году.

В пятницу, 17 марта, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила, что в Петербурге более чем у 300 детей есть зависимость от алкоголя и наркотиков. Об этом она завила на заседании в Смольном. 

Дети нуждаются в лечении и реабилитации в первую очередь. По данным за прошлый год, в "группу риска" входят 913 детей, что в 1,5 раза большем, что в 2019 году.

Митянина подчеркнула, что в городе отсутствует комплексная реабилитация для несовершеннолетних. По ее словам, в городе необходимо открыть специализированный центр для наркозависимых подростков. 

В категорию "зависимых" попадают дети, которые регулярно употребляют наркотики. При этом она призвала обратить внимание на подростков из группы риска, которые пьют алкоголь, а также страдают игровой и компьютерной зависимостью.

Фото: Piter.tv
 

Теги: алкоголь, группа риска, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии