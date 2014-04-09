Стало известно сколько в Петербурге алкозависимых детей

Дети нуждаются в лечении и реабилитации в первую очередь. По данным за прошлый год, в "группу риска" входят 913 детей, что в 1,5 раза большем, что в 2019 году.

В пятницу, 17 марта, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила, что в Петербурге более чем у 300 детей есть зависимость от алкоголя и наркотиков. Об этом она завила на заседании в Смольном.

Дети нуждаются в лечении и реабилитации в первую очередь. По данным за прошлый год, в "группу риска" входят 913 детей, что в 1,5 раза большем, что в 2019 году.

Митянина подчеркнула, что в городе отсутствует комплексная реабилитация для несовершеннолетних. По ее словам, в городе необходимо открыть специализированный центр для наркозависимых подростков.

В категорию "зависимых" попадают дети, которые регулярно употребляют наркотики. При этом она призвала обратить внимание на подростков из группы риска, которые пьют алкоголь, а также страдают игровой и компьютерной зависимостью.

Фото: Piter.tv

