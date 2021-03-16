В ГД еще раз призвали депутатов беречь свое здоровье.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег из группы риска по COVID-19 работать дистанционно. Об этом парламентарий сообщил на пленарном заседании 16 марта.

Вот у нас наши уважаемые депутаты: речь идет и о Владимире Юрьевиче Ресине, Валентине Владимировне Терешковой, и мы видим в зале Артура Николаевича Чилингарова, - понятно, что они сделали прививки, но мы всегда их просим беречь себя и использовать возможности видеоконференции и работать через интернет. Вячеслав Володин, глава Госдумы РФ

Депутат считает, что возрастные коллеги по Госдуме игнорируют просьбы работать в удаленном режиме. Володин еще раз попросил не расстраивать своими поступками ГД, а также беречь свое здоровье.

Володин предложил главе ПАСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму.

Видео: Государственная Дума