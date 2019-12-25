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Володин считает, что Россия избавится от долларовой зависимости
Сегодня, 8:46
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matveyvn

Володин считает, что Россия избавится от долларовой зависимости

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В двухсторонних экономических связях планируется постепенный переход на национальные валюты.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что Россия избавится от долларовой зависимости. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

По его словам, в двухсторонних экономических связях планируется постепенный переход на национальные валюты. В том числе в рамках Евразийского экономического союза, расчёты, в котором, по словам Володина, совершаются в национальной валюте в 74% сделок.

Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Терешкова сделала прививку от коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: володин, госдума, доллар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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