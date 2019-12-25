Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что Россия избавится от долларовой зависимости. Его слова приводит агентство "РИА Новости".
По его словам, в двухсторонних экономических связях планируется постепенный переход на национальные валюты. В том числе в рамках Евразийского экономического союза, расчёты, в котором, по словам Володина, совершаются в национальной валюте в 74% сделок.
Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы
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Фото: pixabay.com
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