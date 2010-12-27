Выявлен худший по уборке снега район Петербурга

По результатам проверок Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), худшими по уборке районами Петербурга стали Невский и Кировский районы.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выявила худшие по уборке снега районы Петербурга. Проверки показали, что такими районами стали Невский и Кировский. Об этом пишет "78" со ссылкой на "Коммерсант".

В первую тройку также попали Выборгский и Центральный районы. Самым чистым ГАТИ назвал Василеостровский район.

По данным на 15 февраля, инспекторы вынесли постановления о штрафах на 64,5 миллиона рублей. Всего проверили порядка 8,1 тысячи объектов, в 2,3 тысяч из них были выявлены нарушения.

Ранее на сайте: Центральные улицы Петербурга перекрыли из-за вывоза снега.