Центральные улицы Петербурга перекрыли из-за вывоза снега

Сотрудники ГИББД в четверг, 14 февраля, эвакуировали 419 автомобилей, которые мешали уборке улиц от снега.

В центре Петербурга ограничено движение в связи с вывозом снега с улиц. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города на Неве.

В ближайшее время движение будет ограничено на Большой Конюшенной улице, Конюшенной площади, улице Рубинштейна от Графского переулка до Невского проспекта, Мошковом переулке от набережной реки Мойки до Миллионной улицы.

Позже снег начнут вывозить с Коломенской улицы, Думской улицы, Мытнинской улицы, Атаманской улицы, Миллионной улиц и Дегтярного переулка.

Фото: Piter.TV