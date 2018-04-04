Выясняются причины трещины в ТЦ "Клондайк"

Торговый центр закрыт на неопределённое время.

ТЦ в Выборгском районе Петербурга, из которого 4 апреля эвакуировали посетителей из-за трещины, закрыт на неопределенное время. Степень опасности поврежденной стены ещё предстоит выяснить, но в самом "Клондайке" думают на соседей.

В торговом центре "Клондайк" на 2-м Муринском проспекте, 38 сотрудники обнаружили трещину 40 см в длину возле окна между первым и вторым этажом. Администрация посчитала нужным эвакуировать всех из здания, так как решили, что дальнейшее пребывание на месте не является безопасным.

Сотрудники спасательных служб были вызваны в 15.20. К этому времени, как рассказали в районной администрации, на улицу вышли 150 человек. Сотрудники МЧС угрозы в трещине не увидели. В торговом комплексе вину за разрушающуюся стену переложили на соседние стройки. Об этом сообщает "Фонтанка" ссылаясь на городской МЧС.

Действительно, "Клондайк" зажат строительными работами. Со стороны Карбышева реконструкцией теплосети занимается ГУП "ТЭК". С противоположной — компания "Стройальянс" возводит высотный апарт-отель на месте снесенного кинотеатра "Пилот".

После эвакуации на дверях ТЦ появилось объявление: "закрыто по техническим причинам". В самом "Клондайке" редакции "Фонтанки" ситуацию комментировать не пожелали. Охранник рядом с опустевшим зданием был краток: "ничего нет, но из-за стройки ТЦ потряхивает".

Видео: Piter.TV