Это на 10% больше, чем в 2018 году.

Количество поездок по ЗСД увеличилось на 10% в сравнении с 2018 годом. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль северной столицы".

В 2019 году по ЗСД проехали более 97 млн раз, в 2018 году – 88 миллионов раз. Максимальный суточный тариф – пятницы в летний сезон.

Если говорить о специальном транспорте, то чаще всего по ЗСД ездили кареты скорой помощи – более 160 тысяч поездок. Почтовые машины совершили 82 тысячи поездок, полицейские – 78 тысяч. Также более 1,7 миллионов раз проехали по ЗСД владельцы "гостевых" транспондеров.

Ранее автоэксперт назвал пять способов "убить" машину зимой.

Фото: Piter.TV