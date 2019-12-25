За неделю в Петербурге вывезли первые 28 кубометров снега

В понедельник за уборку магистралей отвечают 729 единиц техники и 872 дворника.

За прошедшую неделю в Северной столице было убрано 28 кубометров снега. Об сообщается в ВК-сообществе городского Комитета по благоустройству.

В общей сложности за неделю и Петербурга было вывезено 760 куб.м мусора и 940 т смета, а уже с понедельника, 21 ноября, в уборке улиц принимают участие 729 единиц техники и 872 специалиста ЖКХ. В садах, парках и скверах работают 268 машин и 940 дворников.

Специалисты комблага напомнили водителям о необходимости быть особенно внимательными на дорогах во время уборки дорог.

Ранее мы сообщили о том, что первые 5 автобусов большого класса вышли на улицы Петербурга.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга