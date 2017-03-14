Первые 5 автобусов большого класса вышли на улицы Петербурга

Транспортные единицы уже курсируют по маршрутам № 6, 145А, 200 и 210.

В понедельник, 21 ноября, первые 5 автобусов большого класса марки Volgabus вышли на улицы Петербурга. Как сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс", речь идёт о маршрутах № 6, 145А, 200 и 210.

Новые модели могут одновременно вместить до 103 пассажиров. Они приспособлены для маломобильных граждан, оснащены современными системами оплаты проезда и USB-разъёмами для зарядки смартфонов. Кроме того, для снижения вероятности аварий транспорт оснастили видеокамерами и интеллектуальной системой помощи водителю.

В "Пассажиравтотрансе" добавили, что в ближайшее время автобусы большого класса появятся и на других маршрутах города.

Ранее мы сообщили о том, что школы Петербурга получат 24 новых автобуса.

Фото: комитет по транспорту Петербурга