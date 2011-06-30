Школы Петербурга получат 24 новых автобуса

Все машины отечественного производства — марок ГАЗ и ПАЗ 2022 года выпуска. Автобусы смогут перевозить до 31 пассажира.

В петербургские школы, колледжи и дома детского творчества доставят 24 автобуса для перевозки детей до конца года. Их купили за счет средств федерального бюджета. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказали в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, парк школьны[ автобусов обновляют по всей России. Все машины отечественного производства — марок ГАЗ и ПАЗ 2022 года выпуска. Автобусы смогут перевозить до 31 пассажира.

На сегодняшний день в Петербурге завершают оформление документов для поставок. Известно, что автобусы получат учреждения семи районов города, а также Пожарно-спасательный колледж, Дворец творчества юных и Городской центр детского технического творчества.

Ранее родителям школьников Петербурга расскажут о кибербезопасности. Взрослые узнают о схемах мошенничества и кибербуллинге. Именно с такими проблемами в Сети сталкиваются современные школьники. Бельский уверен, что запрет использовать гаджеты – прямой путь к конфликту с ребенком. Поэтому он рекомендует родителям и педагогам углубиться в новый мир детей и узнать, с какими опасностями подростки могут столкнуться в цифровой реальности.

Фото: Piter.tv