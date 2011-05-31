Родителям школьников Петербурга расскажут о кибербезопасности

Для них проведут занятия по цифровой грамотности.

В Петербурге для родителей и учителей проведут занятия по кибербезопасности. Уроки пройдут в 200 школах города, где учатся свыше 10 тысю детей. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский в своем tg-канале.

Взрослые узнают о схемах мошенничества, кибербуллинге и вредосном контенте. Именно с такими проблемами в Сети сталкиваются современные школьники. Бельский уверен, что запрет использовать гаджеты – прямой путь к конфликту с ребенком. Поэтому он рекомендует родителям и педагогам углубиться в новый мир детей и узнать, с какими опасностями подростки могут столкнуться в цифровой реальности.

Родители должны объяснить детям правила онлайн-поведения: не указывать домашний адрес, номер школы, информацию о родственниках и свою геопозицию, добавил Бельский.

Ранее на Piter.tv: в Шлиссельбурге извращенец в течение недели принуждал школьницу к интиму.

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