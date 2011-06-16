Более 1,1 тыс. кубометров мусора вывезли с петербургских улиц за неделю

Северную столицу приводили в порядок к массовым гуляниям в усиленном режиме.

Сотрудники петербургского комитета по благоустройству работали в усиленном режиме всю прошлую неделю в связи с подготовкой города к саммиту "Россия – Африка" и Дню ВМФ. В общей сложности после двух мероприятий из город вывезли свыше 1100 куб.м. мусора и 1100 т грязи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Финальным этапом стала уборка Северной столицы после массовых гуляний. В общей сложности прилегающую к акватории территорию очистили 350 работников ручного труда и 90 единиц техники. Для оперативного устранения нарушений сформировали 54 аварийные бригады, в том числе, 38 бригад садово-паркового хозяйства, в задачи которых входили уборка газонов и расчистка урн.

Для очистки проезжих частей были использовано 35 тыс. куб.м. воды и около 7 тыс. литров специального шампуня.

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Фото: Telegram / Комитет Красоты