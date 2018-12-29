Vivo анонсировала смартфон без разъемов и со сканером отпечатка пальца по всему дисплею

Компания производитель удивила своим новым детищем, убрав переднюю камеру для селфи.

Китайская компания Vivo представила новый смартфон без кнопок и разъемов.

Новое детище компании получило название Vivo APEX. У Vivo APEX полностью стеклянный корпус, практически отсутствует рамка, убраны все кнопки и разъемы. Для зарядки смартфона используется магнитный коннектор, который находится на задней панели. Этот же коннектор используется и для передачи данных.

Vivo APEX 2019 оснащен 6,39-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+(2340 x 1080 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

У нового смартфона Vivo APEX 2019 двойная основная камера 12+13 Мп. Но производитель удивил тем, что убрал переднюю камеру для селфи. Яркой особенностью смартфона является встроенный в тачскрин дисплея сканер отпечатка пальца. Таким образом, разблокировать телефон можно в любом месте дисплея гаджета.

Смартфон выйдет в трех цветах: черном, серебристом и белом. Производитель не раскрыл всех секретов нового смартфона. Цена гаджета также остается пока тайной.

Видео: YouTube/High Tech News