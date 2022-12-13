Смольный выкупит гаражи для строительства трамвайной линии "Славянка"

Власти Петербурга намерены выкупить гаражи кооператива "Метро Московское" для беспрепятственного возведения трамвайной линии "Славянка". Об этом пишет "Деловой Петербург".
Хозяева гаражей могут претендовать на компенсацию в рамках соответствующего проекта закона. На данный момент они могут получить деньги в случае сноса построек, мешающих реализации региональных проектов.
Компания "БалтНедвижСервис", выступающая концессионером трамвайной сети до Славянки, получит землю более чем с 220 гаражами. Размер компенсации за 1 бокс составит свыше 87 тыс. рублей.
Ранее мы сообщили о том, что на Литейный и Пискарёвский проспекты может вернуться трамвайное движение.
Фото: Piter.TV
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