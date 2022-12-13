На Литейный и Пискарёвский проспекты может вернуться трамвайное движение

Кроме того, маршрут трамвая №10 хотят продлить до Ржевской площади.

Правительство Северной столицы намерено заняться расширением трамвайной сети в городе. Соответствующее предложение было направлено в письме за подписью зампреда городского Комтранса Рената Ягудина.

Так, электротранспорт хотят вернуть на Литейный и Пискарёвский проспекты. Кроме того, в Красногвардейском район намерены продлить маршрут трамвая №10 до Ржевской площади.

Напомним, что рельсы на Литейном проспекте сохранились до наших дней и используются для организации временных трамвайных маршрутов. В случае с Пискарёвский проспектом трамвайные пути нужно будет возводить заново.

Ранее мы сообщили о том, что автобусные маршруты в Петербурге до кладбищ усилят в Пасху.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)