На Литейный и Пискарёвский проспекты может вернуться трамвайное движение

Правительство Северной столицы намерено заняться расширением трамвайной сети в городе. Соответствующее предложение было направлено в письме за подписью зампреда городского Комтранса Рената Ягудина.
Так, электротранспорт хотят вернуть на Литейный и Пискарёвский проспекты. Кроме того, в Красногвардейском район намерены продлить маршрут трамвая №10 до Ржевской площади.
Напомним, что рельсы на Литейном проспекте сохранились до наших дней и используются для организации временных трамвайных маршрутов. В случае с Пискарёвский проспектом трамвайные пути нужно будет возводить заново.
Ранее мы сообщили о том, что автобусные маршруты в Петербурге до кладбищ усилят в Пасху.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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