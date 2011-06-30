Витебский вокзал украсили к Новому году

Поезда дальнего следования отправляются с Витебского вокзала в Беларусь, Абхазию, Калининград, Москву, Смоленск, а электричка ходит в Пушкин, Павловск, Великий Новгород и посёлки Ленинградской области.

В преддверии Нового года в Петербурге обновлен и украшен Витебский вокзал, что привлекло внимание большого количества туристов, сообщили сегодня в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Витебский вокзал – самый старый железнодорожный вокзал в России: он каждый год привлекает огромное количество туристов и входит в тройку самых известных достопримечательностей города.

Как пишет "Петербургский дневник", сегодня поезда дальнего следования отправляются с Витебского вокзала в Беларусь, Абхазию, Калининград, Москву, Смоленск, а электричка ходит в Пушкин, Павловск, Великий Новгород и посёлки Ленинградской области. Ежедневно через вокзал проходят более 13 тысяч пассажиров, а за год – более пяти миллионов человек.

Ранее мы сообщили о том, что поезд "Ладожская нерпочка" впервые будет курсировать в новогодние праздники.

Фото: Telegram / СПб-Главный