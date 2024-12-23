Поезд "Ладожская нерпочка" впервые будет курсировать в новогодние праздники

Поезд будет отправляться от вокзала Сортавалы в 10:35 и 15:20, а возвращаться на Валаамский причал в 11:40 и 16:55.

Туристический поезд "Ладожская нерпочка" начнет курсировать по маршруту в Карелии с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщил Telegram-канал Октябрьской железной дороги.

Поезд будет отправляться от вокзала Сортавалы в 10:35 и 15:20, а возвращаться на Валаамский причал в 11:40 и 16:55. Путешествие займет всего 20 минут, а расписание поезда будет синхронизировано с другими транспортными средствами.

Поезд включает в себя обзорный вагон открытого типа, оформленный в стиле начала XX века, а также ресторан-вагон. Билеты можно купить на официальном сайте РЖД, через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на веб-сайте или в кассах. Стоимость поездки составляет 100 рублей.

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Видео: Telegram / СПб-Главный