Вытащивших из петербуржца гигантский фаллос врачей наказали за нарушение этики

Бригаду медиков привлекли к дисциплинарной ответственности.

Петербургских хирургов наказали за фотографии, которые они опубликовали после операции с резиновым фаллосом. По данным "Фонтанки.ру", бригаду медиков привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее пациент, из которого вытащили резиновый предмет, написал о том, что не собирается требовать привлечения медперсонала за распространившееся видео и снимки. Однако он не считает, что такие действия со стороны врачей можно считать этическими. Его имя так и не было раскрыто, поэтому претензий он не имеет.

Напомним, что операция прошла 31 октября. В больницу мужчина поступил в тяжелом состоянии, с резкими болями. Ему провели операцию, а спустя неделю в Сети появились фотографии. На данный момент в учреждении создана комиссия, которая разбирается в ситуации. Специалисты считают, что врачи не избежали двух серьезных нарушений. Во-первых, нарушена медицинская этика, во-вторых, санитарные нормы. В момент проведения операции в помещении может находиться только бригада врачей и анестезиолог-реаниматолог. Однако там оказались люди, не имеющие отношение операциии.

Фото: "Доктор Питер"