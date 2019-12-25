В Минздраве оценили важность вопросов биоэтики.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о возросшей значимости этических вопросов в медицине. Об этом чиновник рассказал журналистам на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" в рамках мероприятия "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века". Спикер полагает, что вопрос становится острее из-за развития технологий

Этические вопросы всегда занимали значительное место в медицине, и их значимость с развитием медицины исторически возросла. Вместе с ростом сложности и технологичности медицинской помощи и развития общества, принципов гуманизма, эта тема становится все острее. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт напомнил о том, что принципом допуска лекарства в обращение в России является не только оценка соотношения риска его использования к пользе, но также и этическая оценка возможности применения такого препарата для человека. При профильном ведомстве работает координационный совет, занимающийся вопросами биоэтики.

Минздрав планирует создание "орфанных аптек" для пациентов с редкими заболеваниями.

Фото: Правительство России