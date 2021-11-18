Петербургские судьи создают аккаунты в социальных сетях под псевдонимами

Страницу во "ВКонтакте" имеют лишь 28% судей, 24% из которых закрыты.

Петербургские судьи предпочитают не использовать социальные сети и при регистрации чаще указывают не настоящие имя и фамилию, а псевдонимы. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 7 декабря.

Страницу во "ВКонтакте" имеют лишь 28% судей, 24% из которых закрыты. Собственные имя и фамилию раскрывают только 3%. В юридических сообществах состоят 2%, остальные предпочитают группы о путешествиях, животных, спорте и искусстве.

Отметим, что судьям на Совете судей РФ, который прошел в Москве, напомнили, что не стоит вступать в конфликты по интересам, а использование псевдонима не освобождает их от обязанности действовать в соответствии с этическими стандартами.

Судья должен воздерживаться от выступлений в сети от лица судебной власти, если он не уполномочен, и избегать комментариев, высказываний, свидетельствующих о политических взглядах. Запрещено раскрывать и обсуждать корпоративную информацию. <…> Делая репосты и ставя лайки, судья должен задуматься, что подобные действия могут быть по-разному интерпретированы. Присоединение к группам и сообществам возможно при должной осмотрительности. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)