Почти 100% петербуржцев поддержали идею создать Кодекс этики таксистов

На первом месте оказалось знание ПДД, а также аккуратная езда.

В Петербурге 96% населения поддержало идею создания Кодекса этики таксистов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

По мнению 62% опрошенных, стандарт этичного поведения поможет регулировать взаимоотношения между таксистами и пассажирами. На первое место горожане поставили знание правил дорожного движения, а также аккуратную езду.

Кодекс этики таксистов закрепит минимальные требования к качеству услуг компаний-перевозчиков, а также составит обобщенный собирательный "портрет" квалифицированного водителя.

Ранее мы писали, что в 2020 году уровень безработицы в Петербурге вырос более чем в 6 раз.

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