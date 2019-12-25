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Почти 100% петербуржцев поддержали идею создать Кодекс этики таксистов
Сегодня, 8:12
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Alena_Zinovieva

Почти 100% петербуржцев поддержали идею создать Кодекс этики таксистов

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На первом месте оказалось знание ПДД, а также аккуратная езда.

В Петербурге 96% населения поддержало идею создания Кодекса этики таксистов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

По мнению 62% опрошенных, стандарт этичного поведения поможет регулировать взаимоотношения между таксистами и пассажирами. На первое место горожане поставили знание правил дорожного движения, а также аккуратную езду.

Кодекс этики таксистов закрепит минимальные требования к качеству услуг компаний-перевозчиков, а также составит обобщенный собирательный "портрет" квалифицированного водителя.

Ранее мы писали, что в 2020 году уровень безработицы в Петербурге вырос более чем в 6 раз.

Фото: pixabay.com

Теги: пдд, такси, этика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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